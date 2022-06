Gas und Strom könnten knapp werden – Die Mangellage droht: Was bedeutet das? Der Bundesrat warnt davor, dass im Winter Energie zum knappen Gut wird. Es könnte gut sein, dass wir uns einschränken müssen. Philipp Felber-Eisele

Damit es zu einer Mangellage bei Strom kommt, müssen viele Faktoren gleichzeitig eintreffen. Eine wichtige Rolle bei der Vermeidung einer solchen Situation spielen Speicherseen wie der Zervreila-Stausee in Vals GR. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Auf was müssen wir uns einstellen, wenn Gas oder Strom knapp wird? Diese Frage bekommt derzeit eine neue Dringlichkeit. Für den kommenden Winter ist die Ausgangslage derzeit so, dass eine Mangellage in der Schweiz – sei es bei Gas oder Strom oder bei beidem – zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Darum hat der Bundesrat am Mittwoch davor gewarnt.