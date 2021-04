Alte Kultzüge des RBS – Die Mandarinli sind in Madagaskar angekommen – und nun? Die drei Madagaskar-Mandarinli sind im ostafrikanischen Inselstaat angekommen. Doch das Rätsel, wo genau sie in Zukunft fahren werden, bleibt ungelöst. Stephan Künzi

Ende einer langen Reise: Ein Mandarinli wird in Madagaskar aus dem Schiff geladen. Foto: PD

Zwischen den Nachrichten, die zwei madagassische Medienportale über ihre Facebook-Seiten verbreitet haben, liegen zehn Monate. Doch in der Aussage sind die Einträge vom April 2020 und vom Februar 2021 nahezu identisch. Beide Male ist auf Bildern zu sehen, wie unter stahlblauem Himmel knallorange Züge hin- und her verschoben werden. Und beide Male stellt der Begleittext in Aussicht: Mit der Stadtbahn durch Madagaskars Hauptstadt Antananarivo geht es endlich vorwärts.

All jenen, die nicht mehr an die hochfliegenden Pläne der politischen Elite glauben mögen, halten die beiden Portale sinngemäss entgegen: Spätestens jetzt, mit der Ankunft der neuen Fahrzeuge im Hafen des ostafrikanischen Inselstaates, seien die Zweifel definitiv nicht mehr angebracht.