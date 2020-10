Sozialamt der Stadt Bern – Die Managerin der Sozialhilfe Die neue Sozialamtsleiterin Claudia Hänzi will die vorhandenen Daten besser auswerten und so verstehen, wer aus welchen Gründen Sozialhilfe braucht. Lea Stuber

Bevor sie das Stadtberner Sozialamt übernahm, war Claudia Hänzi im Kanton Solothurn Leiterin des Amts für soziale Sicherheit. Foto: Raphael Moser

Sie möchte wieder näher an der Front, bei den Menschen und ihren Geschichten, sein, sagt sie und tritt durch die Tür ins Sozialamt. Schwarztorstrasse 71, draussen rauscht Auto um Auto, hier drinnen warten die Menschen, bis die Nummer auf ihrem Zettel, begleitet von einem Bimmeln, auf dem Bildschirm erscheint. Claudia Hänzi grüsst die wartenden Menschen und stösst die nächste Tür auf. Vom Warteraum des Sozialdienstes hoch in den dritten Stock in ihr Büro.