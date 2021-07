Doppelausstellung in Thun – Die Magie des Lebens Alice Hofer und Hanspeter Bäni stellen gemeinsam ihre Arbeiten in der Galerie Hodler in Thun aus. Viel Magie ist in ihren Bilder zu entdecken. Margrit Kunz

Alice Hofer und Hanspeter Bäni an der Vernissage vor einer Anzahl Collagen von Alice Hofer. Foto: Margrit Kunz

Zwei Persönlichkeiten, zwei verschiedene Techniken: Trotz der Unterschiede ist der Titel der Ausstellung «Magie des Lebens» für die Werke der beiden Künstler zutreffend. Erich von Däniken, der die Laudatio hielt, zeigte mit knappen Worten auf, was diese Ausstellung ausmacht. «Etwas Normales entspricht einer Norm, ist genormt. Künstler sind nicht genormt, sie sind einzigartig, so wie jeder Mensch einzigartig ist. Diese beiden grossartigen Menschen leben ihre Einzigartigkeit aus mit Bildern, die ihrer Fantasie entspringen. In dieser Ausstellung erlebt man etwas, das vom Alltag wegführt.