Oberaargauisches Schwingfest – Die Männer steigen erst 2021 ins Sägemehl Am Pfingstwochenende hätten die Schwinger in Ursenbach antreten sollen. Wegen der Corona-Pandemie wird das Fest nun um ein Jahr verschoben. Beatrice Beyeler

Der König höchstpersönlich hatte seine Teilnahme für das Oberaargauische Schwingfest 2020 zugesichert.

Ob Christian Stucki auch 2021 antreten wird, ist fraglich. Foto: Nicole Philipp

Ulrich Fuhrimann zeigte sich schon vor einem Monat zurückhaltend, was die Durchführung des Oberaargauischen Schwingfests am Pfingstwochenende in Ursenbach betraf. «Wir prüfen alle Möglichkeiten», sagte der OK-Präsident damals. Nun steht fest: 2020 wird wegen der Corona-Pandemie kein Gau-Verbandsfest im Oberaargau stattfinden.