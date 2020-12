Weihnachten im Seeland – Die Lysser wünschen sich Liebe Ein Velo, ein Schachpartner, Gesundheit: Die Lysserinnen und Lysser hängen derzeit ihre Wünsche an den Wunschbaum – manchmal werden sie erfüllt. Simone Lippuner

Der Wunschbaum auf dem Lysser Marktplatz passt gut in die Corona-Krise. Während der Adventszeit können Menschen ihre Wünsche aller Art auf Kärtchen schreiben und anonym an den Baum hängen. Mit etwas Glück wird der Wunsch erfüllt. Foto: Raphael Moser

Auf dem Lysser Marktplatz liegen Schneereste. Das Licht der Weihnachtstanne leuchtet in die Nacht hinaus. In diesem Jahr sorgen aber nicht nur die Lichterketten für eine warme Atmosphäre, sondern auch der restliche Baumschmuck: An den Ästen baumeln kleine Zettel mit handgeschriebenen Wünschen. Diese sind zahlreich und vielseitig – und machen den Ort zu einem stillen Treffpunkt, an welchem sich die Lysserinnen und Lysser etwas Gutes tun können.

Eine Idee, die in eine von der Pandemie geprägte Zeit gut passt. «Wir mussten wegen Corona viele Anlässe auf dem Marktplatz absagen», sagt Gemeinderat Stefan Nobs (FDP). «Mit dem Wunschbaum wollen wir den Austausch in der Bevölkerung fördern und den Platz etwas beleben.»