Benzin zu Tiefstpreisen – Die Lysser Tankstellen liefern sich einen Preiskrieg Autofahrer zahlen durchschnittlich 1.30 Franken für den Liter Bleifrei. Nicht so in Lyss. Hier drücken sich die Anbieter bis auf 1.03 Franken. Stephan Künzi

1.035 Franken rechts, sogar nur 1.03 Franken links – in Lyss unterbieten sich die Tankstellenbetreiber mit Discountpreisen fürs Benzin. Foto: PD

Wer die Autobahn über den Anschluss Lyss-Nord verlässt, ist erst mal verblüfft. An der Tankstelle gleich am Dorfeingang zieht eine grosse Zahl die Aufmerksamkeit auf sich. 1.09 leuchtet es in kräftigem Grün von der Reklamesäule herab – richtig: BP bietet hier den Liter Bleifrei zu einem rekordverdächtig tiefen Preis an.