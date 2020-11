Thuns einstiger Shootingstar – Die Lust ist nach wie vor gross Stephan Andrist ist zurück in der Schweiz. In Chiasso hat der bald 33-jährige Thuner eine neue Rolle gefunden. An den Rücktritt denkt der Captain noch nicht. Peter Berger

Der Thuner Stephan Andrist ist seit dieser Saison bei Chiasso, oft auch als Captain. Foto: Andy Müller/freshfocus

Nach fünf Jahren in Deutschland ist er wieder da. Nicht in Thun zwar, sondern in Chiasso. «Ich wollte zurück in die Schweiz», sagt Stephan Andrist. Eine Heimkehr zum FC Thun war im Sommer kein Thema, aber was nicht ist, kann vielleicht in Zukunft noch werden. «Im Fussball weiss man bekanntlich nie, was passiert», sagt der bald 33-Jährige dazu nur. An den Rücktritt denke er jedenfalls noch nicht. «Ich verspüre noch immer grosse Lust, Fussball zu spielen, und solange es die Gesundheit erlaubt, möchte ich nicht aufhören.»

Im Oberland hat der Wirbelwind den Durchbruch geschafft. «Ich bin Thuner, habe meine Juniorenzeit da verbracht und viel Unvergessliches erlebt. Dazu zählen der Aufstieg in die Super League, der Einzug ins neue Stadion oder die Europacup-Auftritte», erzählt Andrist. Obwohl er jetzt mit seiner Frau in Aarau lebt, kehrt er immer wieder in die Heimat zurück, besucht etwa seine Eltern.