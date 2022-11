Konflikt in Ittigen – Die Luft im Gemeinderat ist weiterhin dick Die dominierende Bürgervereinigung BVI fordert öffentlich Aufklärung, ob der Ittiger Gemeinderat noch handlungsfähig ist. Was steckt dahinter? Simon Wälti

Das Arbeitsklima im Ittiger Gemeinderat ist nicht das beste: Markus Künzi (BVI), Xavier Dufour (SVP), David Berger (BVI) und René Hug (SP) an der Gemeindeversammlung im Juni (von links nach rechts). Foto: Franziska Rothenbühler

Der Politstreit in Ittigen geht in eine neue Runde: Die Bürgervereinigung Ittigen (BVI) ruft den Gemeinderat in einer Mitteilung in der «Bantiger Post» dazu auf, die Öffentlichkeit zu informieren und Transparenz herzustellen. Die Arbeit in der Exekutive und auch in der Verwaltung sei offenbar weiter durch die Unstimmigkeiten beeinträchtigt.