Wiler-Ersigen hat in diesem Jahr mehr verloren als gewonnen. Das entspricht kaum den Erwartungen, oder?

Die Erwartungen an unser Team sind immer enorm hoch. Nicht nur vonseiten der Medien, sondern auch innerhalb des Vereins. Sie entsprechen aber nicht der Situation, in der wir uns befinden.

Wiler befindet sich im Umbruch, hat aber dennoch immer den Anspruch, zur nationalen Spitze zu gehören.

Genau. Dabei geht aber vergessen, dass wir in den letzten zwei Jahren acht Topspieler verloren haben und nur zwei dazugekommen sind. Bei den anderen Topmannschaften geht die Entwicklung in die andere Richtung, GC ausgenommen. Man kriegt, was man investiert.