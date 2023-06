Schwanden bei Brienz – Die Lücke wird mit Überschüssen kompensiert 26 Stimmberechtigte genehmigten einstimmig die Jahresrechnung mit einem Minus von 153’449 Franken. Beat Jordi

Die mittlere Staffel der Alp Tschingelfeld wird Weeri genannt und liegt am Fuss der Mittagswand; rechts im Hintergrund das Faulhorn, unten rechts die Schwander-Hütten. Foto: Beat Jordi





Gesunde Finanzen mit Handlungsspielraum sind nach Überzeugung von Gemeindepräsident Heinz Egli «das A und O für die Unabhängigkeit einer Gemeinde», wie er in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 22. Juni schrieb. Betrachtet man den Ertragsüberschuss im Allgemeinen Haushalt sowie die Überschüsse in den spezialfinanzierten Wasser-, Abwasser- und Abfall-Rechnungen, so ist die Gemeinde tatsächlich erfolgreich unterwegs.