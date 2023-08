Die Loubegaffer – Der Stapi merzt aus, und der Postchef feiert Drei Mitglieder des Gemeinderats schwitzten beim Jäten im «Bremer». Und der Postchef Roberto Cirillo lud seine Mitarbeitenden zu einem zweitägigen Fest. Die Loubegaffer

Gemeinderätin Marieke Kruit und Stadtpräsident Alec von Graffenried merzen im Bremgartenwald invasive Pflanzen aus. Foto: PD / Franck Brönnimann

Am vergangenen Donnerstag hatte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) für einmal die Gelegenheit, ganz praktisch tätig zu werden. Er nahm am zweiten Programmpunkt des Stadtratsausflugs teil, bei dem das Ausmerzen von invasiven Pflanzen anstand. Wie Stadtratsmitglieder berichten und Bilder beweisen, legte sich von Graffenried an diesem heissen Nachmittag ins Zeug. Auch Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) und Schuldirektorin Franziska Teuscher (Grünes Bündnis) machten bei der Aktion mit. Die Gemeinderäte Michael Aebersold (SP) und Reto Nause (Die Mitte) liessen sich entschuldigen. Aebersold feierte den 92. Geburtstag seines Vaters, und Nause konnte auch aus «privaten Gründen» nicht teilnehmen.