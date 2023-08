Die Loubegaffer – Hoarau feiert in Weiss, und Wasserfallen engagiert Promi-Grafiker Nach seiner Rückkehr in die Schweiz konnte sich YB-Legende Guillaume Hoarau erstmals ins Berner Partyleben stürzen. Und der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Die Loubegaffer

Weiss gewandet: YB-Legende Guillaume Hoarau feiert mit seiner Freundin Manuela Frey (Mitte) und der Spitzen-Volleyballerin Anouk Vergé-Dépré. Foto: PD / Oliver Rüesch

Was macht ein pensionierter Fussballer, der in seiner Karriere gut verdient hat? Er macht Party und arbeitet als Fussballexperte. Genau so hält es YB-Legende Guillaume Hoarau. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass er für absehbare Zeit in die Schweiz gezogen ist und als Fachmann beim welschen Kanal des Senders Blue arbeiten wird. Gleich am Samstag hatte er die erste Gelegenheit, es an einer Party krachen zu lassen. Er gehörte mit seiner Freundin Manuela Frey zu den geladenen Gästen an der Mykonos-Party im Berner Kursaal. An diesem Event nach griechischer Art ist weisse Kleidung Pflicht. Hoarau holte für den Anlass einen weissen Pullover aus dem Schrank.

1 / 3 Mitte-Stadtrat Claudio Righetti (links) posierte mit Silvia Lafranchi und Dieter Borer, Protokollchef bei Präsenz Schweiz. Fotos: PD / Thilo Larsson

Auch Mitte-Stadtrat Claudio Righetti liess es sich nicht nehmen, an der Party dabei zu sein. Es ist ja bekannt, dass er eine Schwäche für Promis und Halbpromis hat. Organisiert wird die Sause von den Brüdern Seigi und Stelios Sterkoudis. Sie haben griechische Wurzeln und gelten als Partykönige von Zürich und Davos. In Bern spannen sie jeweils mit dem Unternehmer und Fotografen Remo Neuhaus sowie Kursaal-Vizechef Lukas Meier zusammen. Die Mykonos-Party fand bereits zum 15. Mal in Bern statt. Alle Tickets waren laut Mitorganisator Remo Neuhaus ausverkauft. Die rund 2500 Partypeople feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Landesweit ist das Wahlkampffieber ausgebrochen. Zwei aktuelle Beispiele: Am vergangenen Donnerstag schwammen die Stadtberner Kandidierenden der FDP für den Nationalrat vom Eichholz ins Marzili. Mit der FDP geht alles den Bach runter? Nein, natürlich war nicht das die Botschaft der Freisinnigen, im Gegenteil: «Wir lassen die Finanzen nicht die Aare runtergehen», überschrieb die FDP ihre Mitteilung. Weil sich abzeichne, dass der Stadtrat das bereits tiefrote Budget 2024 der Stadt Bern weiter verschlechtern werde, brauche es auf allen staatlichen Ebenen mehr Freisinn.

Beim Ausstieg im Marzili wartete SP-Nationalrätin und Ständeratskandidatin Flavia Wasserfallen auf die Schwimmerinnen und Schwimmer – beziehungsweise ein Plakat von ihr, mit dem die Berner Politikerin an «verschiedenen Standorten in der Nähe des Wassers» wirbt, wie sie auf Instagram erklärt. Wer ein Foto davon in den sozialen Medien poste, erhalte eine schöne Stofftasche.

Einheimischen springt beim Plakat die Bildsprache ins Auge, die nur vom Künstler und Grafiker Claude Kuhn stammen kann – wild verstreute Buchstaben, mit denen sich «Wasserfallen» bilden lässt, dazu der Werbespruch: «Für den richtigen Pegelstand im Ständerat.» Legendär sind etwa Kuhns zahlreiche Sujets für das Naturhistorische Museum – oder die Wahlplakate für den verstorbenen Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät (SP), der mit ihnen die Konkurrenz auszustechen pflegte. Ein gutes Omen für Wasserfallen?

