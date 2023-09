Die Loubegaffer – Der Einflüsterer des SCB-Chefs und Parmelin in der «Lädere» Hat Ex-Denner-Chef Philippe Gaydoul beim SC Bern zu viel Einfluss? SCB-Chef Marc Lüthi verneint dies. Und die «Lädere» erhielt hohen Besuch. Die Loubegaffer

Philippe Gaydoul, CEO der Gaydoul Group und Ex-Denner-Chef, und SCB-Chef Marc Lüthi sprechen oft über Eishockey miteinander. Fotos: Gaëtan Bally und Peter Schneider

Gelegentlich kommt es tatsächlich vor, dass in einem Zürcher Medium etwas Spannendes über Bern zu erfahren ist. So wie in der vergangenen Woche, als ein Artikel der NZZ die Machtverhältnisse beim SCB ausleuchtete. «Zieht Philippe Gaydoul neuerdings im SC Bern die Fäden?», titelte das Blatt. Im Test steht dann, dass der ehemalige Denner-Mitbesitzer Philippe Gaydoul eine Art Einflüsterer von SCB-Chef Marc Lüthi sei. Er soll diesen auch dazu gedrängt haben, Reto Raffainer als CEO abzusetzen. Die Freundschaft habe auf dem Golfplatz begonnen und Gaydoul gehe in der Postfinance-Arena ein und aus, heisst es weiter.