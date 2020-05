Leserreaktionen – Die Lockerungen hinterlassen einen zwiespältigen Eindruck Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Zu «Vergnügen? Gibts gegen persönliche Daten»

Die Folgen dieser Episode werden sich erst jetzt zeigen

Die Ankündigung weiterer Lockerungen hinterlässt in Anbetracht der harten Fakten einen zwiespältigen Eindruck. Da erscheinen drei lächelnde Mitglieder unserer Landesregierung, um schick und nach letzter Mode gekleidet zu verkünden, dass die Schweiz wieder aufblühe. Sogar die über 65-jährigen dürften sich, wenn auch vorsichtig, wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Dies, nachdem der Lockout von «aussergewöhnlich» auf «besonders» zurückgestuft werde. Was für ein grosszügiges Geschenk, im Wissen, dass gut 2 Millionen Menschen Kurzarbeit leisten, vermutlich noch Zehntausende die Existenz oder den Job verlieren werden, viele Unternehmen nicht überleben und die Hilfsmilliarden nirgends reichen werden. Die Folgen dieser Episode werden sich jetzt erst richtig zeigen. Die Bereitschaft, jetzt nachhaltig viele bürokratische Hindernisse und Zwangsabgaben abzubauen, ist offenbar nicht vorhanden. Hat der Staat an der neuen Macht Gefallen gefunden, wird es schwierig, sie ihm wieder ganz abzuringen.

Werner Wiedmer, Biel

Zu «Stadt Bern will Kehrichtabfuhr neu organisieren»

Wer hat so viel Platz in der Küche?

Die Stadt Bern will das Farbsacktrennsystem zur Kehrichtabfuhr definitiv einführen. Nur, wer hat schon Platz für vier verschiedene Kehrichtsäcke in seiner Küche? Auch fehlt der Platz für die diversen Container vor dem Haus, vor allem in Quartieren mit Altbauten, wie etwa in der Länggasse. Zudem können die verschiedenen Kehrichtsäcke in den Abfuhrautos nicht mehr zusammengepresst werden, was zu umweltbelastenden Mehrfahrten führt. Vernünftiger und einfacher wäre eine Lösung mit mehr Entsorgungsstellen in den Quartieren.

Rolf Kneubühl, Bern

Zu «Corona-Kredite flossen ins Ausland ab»

Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser

Dass es bei Notlagen immer Leute gibt, welche die Situation für Betrug und Hinterhältigkeit ausnutzen, ist nicht neu. Dies sollte auch dem Bundesrat klar sein und vor allem auch den Angestellten, welche auf der operativen Ebene solche Schnellschüsse wie diese Kreditvergaben auszuführen haben. Warum verlässt man sich auf Umsatzangaben der Betriebe? Zehn Tage hätten gereicht, um die Angaben durch die Steuerverwaltung mit den Vorjahreszahlen abzugleichen. Oder hätte das Parlament wegen des Datenschutzes zuerst ein Gesetz dafür erarbeiten müssen? Ich bin auch der Meinung: Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser.

Helene Blatter, Ittigen

Zu «Der Bierbrauer leitet jetzt eine Suppenküche»

Erfreulicher Zusammenhalt

Der Zusammenhalt, den man bei uns, aber auch in anderen Nationen momentan sieht, ist sehr erfreulich. Suppen stärken die Leute, auch in ihren Arbeiten. Dass diese Idee in Südafrika umgesetzt wird, eine geniale Idee. Was Südafrika mit der Suppenküche fertigbringt, ist bestimmt auch in anderen Ländern Afrikas realisierbar. Ein schönes Zeichen von Solidarität.

Martin Fischer, Worb