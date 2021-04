Die aus Sicht der Gewerkschaften ausgebeuteten Arbeiter wollen sich gar nicht besser schützen lassen : Angestellte bei Amazon in Goodyear, Arizona. Foto: Ross D. Franklin (AP, Keystone)

Die amerikanische Gewerkschaft des Detailhandels hat vor kurzem eine schwere Niederlage erlitten, als sie in Alabama versuchte, die Arbeiter eines Amazon-Warenhauses zu organisieren. Mit 71 Prozent lehnten die Angestellten das in einer Urabstimmung selber ab, das heisst, sie zeigten keinerlei Interesse daran, dass sich eine Gewerkschaft für sie gegen ihre Chefs einsetzte. Wenn man daran denkt, um welche Firma es ging, ist man einigermassen überrascht, manche Journalisten und Politiker konnten es kaum fassen: Amazon, eine der reichsten Firmen der Welt und der zweitgrösste private Arbeitgeber in den USA, steht seit Jahren in der Kritik. Man zahle zu tiefe Löhne, die Arbeitszeiten seien erratisch, der Druck unerträglich; kurz vor der Abstimmung wurde in den Medien gar berichtet, den Angestellten werde ein derart brutales Zeitregime auferlegt, dass manche es nicht einmal wagten oder die Zeit fanden, die Toilette aufzusuchen. Stattdessen urinierten die erschöpften Mitarbeiter, ob im Warenhaus oder im Lastwagen, in eine Flasche. Was genau stimmte, ist offen. Natürlich dementierte Amazon, doch dann tauchten eben doch ein paar Mitarbeiter auf, die das bezeugten. Amazon entschuldigte sich.