Vertrag tritt demnächst in Kraft Infos einblenden

Der UNO-Atomwaffenverbotsvertrag tritt am 22. Januar 2021 in Kraft: 50 Länder haben sich verpflichtet, «nie, unter keinen Umständen» Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Der Vertrag hat vor allem Symbolkraft, denn die Länder, welche ihn unterzeichnet und auch ratifiziert haben, besitzen gar keine Atomwaffen. Die Atommächte USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich waren nicht in die Verhandlungen involviert und lehnen den Vertrag nach wie vor strikt ab. Aber auch die Staaten des atlantischen Verteidigungsbündnisses Nato wie etwa Deutschland sind nicht dabei, dies, weil die nukleare Abschreckung nach wie vor zur Strategie des Bündnisses zählt. Die Schweiz hat zwar den Vertrag unterzeichnet, aber nach wie vor nicht ratifiziert. Während das Parlament auf eine Ratifizierung drängt, will der Bundesrat noch weitere Abklärungen tätigen. So soll etwa erörtert werden, ob Gesetze angepasst werden müssten und wie sich eine Ratifizierung auf die hiesige Volkswirtschaft auswirken könnte. (gr)