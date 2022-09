Reizthema Rentenalter – Die Linke in Bern ist ernüchtert Die rot-grüne Stadt Bern hat eher zögerlich gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters gestimmt. Während die Linke enttäuscht ist, sieht sich die FDP im Aufwind. Jessica King

Am Montagmittag protestierten Frauen auf dem Bahnhofsplatz gegen die Erhöhung ihres Rentenalters. Foto: Adrian Moser

Die Stadt Bern hat die Erhöhung des Frauenrentenalters verworfen – mit 58,5 Prozent Nein-Stimmen. Damit war die Stadt Bern eine von wenigen Gemeinden in der Deutschschweiz, die dagegenstimmten, dass Frauen länger arbeiten müssen. Besonders gross war die Ablehnung in den Stadtteilen Länggasse, Mattenhof/Weissenbühl und Breitenrain/Lorraine, geringer hingegen in Kirchenfeld/Schosshalde.