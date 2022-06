Parlamentswahlen in Frankreich – Die Linke hat plötzlich eine Chance – doch wie lange hält das Bündnis? Frankreichs Grüne, Sozialisten und Kommunisten haben sich unter Führung der Linkspartei von Jean-Luc Mélenchon für die Parlamentswahl zusammengetan. Nadia Pantel aus Paris

Der polternde Grosscharismatiker: Jean-Luc Mélenchon auf Wahlkampftour in Poitiers (Westfrankreich). Foto: Yohan Bonnet (AFP)

Der französische Wahlkalender kennt keine Gnade. Sieben Wochen nachdem Emmanuel Macron Ende April die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, entscheiden die Bürger in den kommenden Tagen in zwei Wahlgängen darüber, wer in die Nationalversammlung einzieht. Da in Frankreich Politik gern wie ein Spektakel zur allgemeinen Zerstreuung inszeniert wird, hier ein Theatervergleich: Die Parlamentswahl fühlt sich in diesem Jahr an, als werde das Publikum nach der Pause zum zweiten Akt zurück in den Saal geklingelt, aber die meisten Sitze bleiben leer.