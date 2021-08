Stadt Thun will Bäume fällen – Die Linden werden zum Politikum Nun schalten sich auch politische Parteien ein um den Baum-Streit am Eigerplatz. Sicher ist: Die Gegner der geplanten Fällung wollen sich bis zuletzt wehren. Hans Peter Roth

Gegen die für morgen Mittwoch vorgesehene Fällung von vier Linden ist eine Protestaktion vorgesehen. Entsprechend sind die «todgeweihten» Bäume bereits «geschmückt». Foto: PD

«Diese Kehrtwende ist unbegreiflich.» So halten es die SP und die Grünen Thun in einer Medienmitteilung fest. Damit greifen die beiden Parteien den Streit um die Linden am Thuner Eigerplatz auf. Die vier Bäume, die am dortigen Kreisel im Rahmen von dessen Sanierung gefällt werden sollen, sind endgültig zum Politikum geworden.

«SP und Grüne Thun freuten sich über das erfolgreiche Engagement der Quartierbevölkerung mittels ihrer Petition», sagt Alice Kropf, Stadträtin und Vizepräsidentin der SP Thun. Sie spricht damit die zwölf Sommerlinden an, die ursprünglich an der Waisenhausstrasse und am Eigerplatz gefällt werden sollten.