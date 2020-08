100-jähriger Baum in Burgdorf – Die Linde fällt auseinander Der alte Baum an der Grabenstrasse muss weg: Seine dürren Äste gefährden Menschen und Autos.

Die vielen dürren Äste machen es augenfällig – die Linde ist krank. Foto: pd

Sie trägt die Nummer 1386, wächst seit mehr als 100 Jahren und hat jetzt das Ende ihres Lebens erreicht: Die Linde an der Grabenstrasse in der Burgdorfer Oberstadt wird in den nächsten Tagen gefällt. Der Baum habe «durch verschiedene Einflüsse an Vitalität verloren», heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Die begrenzten Platzverhältnisse, die feste Rabatte um seinen Wurzelstock, die umliegenden Parkplätze und die Treppenmauer zur Emmentalstrasse haben ihm zugesetzt. Zudem machten die langen Hitzephasen in den letzten Sommern der Linde schaffen.