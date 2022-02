Christine Häsler (Grüne) – Moderieren statt Dirigieren - Die Lieblingslinke der Bürgerlichen

Berner Wahlen 2022: Christine Häsler (Grüne) – Die Lieblingslinke der Bürgerlichen Christine Häsler kommuniziert lieber «face to face» als über Facebook. In der Corona-Krise war ihr geringes Sendungsbewusstsein manchmal ein Nachteil. Quentin Schlapbach

Christine Häsler ist seit 2018 Bildungs- und Kulturdirektorin des Kantons Bern. Oculus Illustration

In Christine Häslers Büro im dritten Stock steht ein runder Tisch. Wer mit ihr über ihre Rolle als Berner Bildungsdirektorin spricht, landet nicht nur physisch, sondern bald auch metaphorisch an dieser fünf Zentimeter dicken Holzplatte, um die herum fünf Stühle stehen. «Ich spreche mit den Leuten am liebsten gemeinsam an einem Tisch», sagt Häsler. «Ich will nicht nur senden, sondern auch empfangen.»