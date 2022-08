Nachruf Peter Freiburghaus – Die Liebenswürdigkeit im Rheumaleibchen Als verschupfter Hinterwäldler wurde Peter Freiburghaus mit dem Duo Fischbach berühmt. Nun ist der Berner Schauspieler mit 75 Jahren verstorben. Regula Fuchs

Vom Strassentheater in die Manege: Peter Freiburghaus ging 2004 mit dem Duo Fischbach ein zweites Mal mit dem Circus Knie auf Tournee. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Er fing ja gleich ganz oben an: als Zirkusdirektor. Peter Freiburghaus dirigierte Ende der 1970er-Jahre seine Strassentheatertruppe Zampanoo’s Variété durch verschiedene Schweizer Städte – mit einem flotten künstlerischen Anarchismus und dem Charme des guten alten Gauklertums.

Jahrzehnte später kehrte der Schauspieler, Komiker und Regisseur in die Manege zurück – und zwar gleich in die grösste, die es hierzulande gibt: den Nationalcircus Knie. Das war 1998, und Freiburghaus war nicht allein.

Zusammen mit seiner Lebens- und Bühnenpartnerin Antonia Limacher hatte der Berner 1991 das Duo Fischbach gegründet, das sieben Jahre später dem Circus Knie als Gast eine der erfolgreichsten Saisons bescheren sollte. Die beiden spielten das schrullige Abwartsehepaar Lilian und Ernst Fischbach aus dem Entlebuch – sie ein «Rääf» mit Haarnetz und Hornbrille, er ein Stumpen rauchender «Chnuschti» im Rheumaleibchen. Sie gelten noch immer als Inbegriff des schweizerisch Verschupften.

Die glitzernde Zirkuswelt vertrug sich gut mit der Kleinkariertheit der Fischbachs.

Doch Freiburghaus und Limacher arbeiteten in die hinterwäldlerische Gefühlsarmut ihrer beiden Charaktere ein gutes Quantum Liebenswürdigkeit ein, sodass das Publikum über die beiden nicht nur lachen konnte, sondern sich auch hin und wieder mit ihnen identifizierte.

Mit einem knatternden Motorrad brausten die Fischbachs also 1998 in die Knie-Manege, und die glitzernde Zirkuswelt vertrug sich so gut mit der Kleinkariertheit in Filzpantoffeln, dass 2004 eine weitere Tournee folgte. Daneben waren die Fischbachs bis 2017 auf kleineren und grösseren Schweizer Bühnen unterwegs.

Peter Freiburghaus wurde 1947 in Neuenegg geboren. Er liess sich von 1969 bis 1972 an der Berner Schauspielschule ausbilden und wirkte anschliessend in verschiedenen Theatern in Deutschland und der Schweiz. Er spielte in Fernsehproduktionen («Motel», zwei Folgen des «Tatort») sowie in Kinofilmen mit, wobei sich das Figurenspektrum vor allem auf griesgrämige Väter oder böse Bauern beschränkte. Seine differenzierteste Rolle, so sagte es Freiburghaus 2019 dem «Boten der Urschweiz», habe er im Spielfilm «Nebelgrind» (2012) gehabt. Er verkörperte dort einen an Alzheimer erkrankten Bauern.

2017 wurde bei Peter Freiburghaus eine seltene Art von Hautkrebs diagnostiziert. Er zog sich damals komplett von der Bühne zurück. Wie das Theater Duo Fischbach am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilt, ist Peter Freiburghaus vor kurzem gestorben. Die Abdankung habe am 4. August im kleinsten Familienkreis stattgefunden.

