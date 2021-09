Frauenkrankheit Endometriose – «Die Leute werden sagen: Was ist das für ein Perioden-Scheiss?» Rund jede zehnte Schweizerin hat Endometriose und wird von teils heftigen Schmerzen geplagt. Warum forscht die Medizin nicht an einer effektiven Therapie? Sascha Britsko (Das Magazin)

Höllische Schmerzen: Endometriose bedeutet so viel wie «Gebärmutterschleimhaut-Erkrankung». Illustration: Debora Cheyenne

Gülsha Adilji bricht zusammen. In Frankfurt findet die Buchmesse statt, und die Fernsehjournalistin dreht mit der Schriftstellerin Sibylle Berg und dem Comedian Shahak Shapira. Plötzlich spürt sie in ihrem Bauch ein Ziehen, zuerst nur leicht, dann immer stärker, es fühlt sich an wie ein Tsunami, der sich anbahnt, erst nur eine winzige Welle, die kurz darauf alles zerstört.

Ein Blick auf ihre Zyklus-App bestätigt ihr, was sie bereits vermutet hat: Es ist Zeit. Adilji stürmt in die Garderobe, schluckt ein Ibuprofen 400 – doch es ist schon zu spät. Die Schmerzen überwältigen sie. Sie kann sich nicht mehr bewegen und kauert in Embryostellung auf dem Boden, das Gesicht gegen die Wand gedrückt.