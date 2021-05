Interview mit Starautorin Zadie Smith – «Die Leute übertreiben, erzählen unlustige Witze und regen sich sehr schnell auf» Die britische Schriftstellerin Zadie Smith erzählt, wie das Coronavirus ihr Leben verändert hat. Und warum sie sich von sozialen Medien fernhält. Clémentine Goldszal (Das Magazin)

Zadie Smith, seit über zwanzig Jahren eine interessantesten Stimmen des Literaturbetriebs Foto: Eva Tedesjö/TT News Agency/DN/TT/Keystone

«Im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass meine Erfahrungen nicht interessanter sind als die eines jeden anderen.» Zadie Smith sagt das mit stiller Bescheidenheit, weiss aber als Schriftstellerin sehr wohl, dass es auf die Art und Weise ankommt, wie man die Dinge sieht – und manchmal auch vorhersieht. In «Grand Union», einer Sammlung von Kurzgeschichten, die 2019 in einer Welt ohne Corona erschien, lässt Smith, die vor gut zwanzig Jahren mit ihrem Erstling «Zähne zeigen» berühmt wurde, eine Reihe von Figuren auftauchen, die vor einer Katastrophe aus New York fliehen. Im vergangenen Mai verliess auch sie mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern diese Stadt, in der sie seit mehr als zehn Jahren lebte und an der Universität lehrte, um nach England zurückzukehren.



Zurückgezogen in ihrem schönen Einfamilienhaus im Nordwesten Londons, nicht weit vom Arbeiterviertel ihrer Kindheit entfernt, tut sie, was sie am besten kann: schreiben.