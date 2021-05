Corona-Katastrophe in Indien – «Die Leute sterben, und die Ärzte sind nirgendwo zu finden» Die zweite Corona-Welle hat Indien ins Chaos gestürzt. Präsident Modi schweigt. Und nun kehren auch noch Menschen vom wohl grössten Superspreader-Event der Welt zurück. Arne Perras

Die Zahl der Toten lag am Montag bei mehr als 246'000: Massenbeerdingungen in Neu Delhi im Mai 2021. Foto: Idrees Mohammed (epa/Keystone)

Tote an den Ufern des Ganges zu verbrennen und ihre Asche über den Fluss zu verstreuen – das gehört seit Jahrhunderten zum Alltag in Indiens heiliger Stadt Varanasi. Familien mit ihren Verstorbenen kommen oft von weither, Hindus glauben, dass sie schneller ins Nirwana kommen, wenn ihre Asche hier im Wasser landet. «Aber was jetzt passiert, ist etwas völlig anderes», sagt Gaurav Kapoor, der in Varanasi lebt. Nun kommen die Feuermacher kaum nach.

Früher wurden an den Uferplätzen, den Ghats, 60 bis 80 Verstorbene am Tag auf Holzstapel aufgebahrt und verbrannt. Jetzt kommen etwa 500 Leichen am Tag zusammen, schätzt Kapoor, ein Politiker der oppositionellen Kongresspartei.