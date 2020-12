Frau mit Kinderlähmung erzählt – «Die Leute schauen mir nicht ins Gesicht, sondern auf die Beine» Aliona Lanz ist eine Kämpferin. Zur Welt gekommen ist sie mit einer Kinderlähmung, nun konnte sie eine Lehre als Köchin beenden. Mathias Gottet

Die 20-jährige Aliona Lanz aus Thierachern schaut optimistisch in die Zukunft: «Ich habe noch viel vor in dieser spannenden Welt!» Foto: Christian Pfander

Mein Leben ist voller Arzttermine. Bereits seit ich ein Kind war. Zurzeit gehe ich zweimal pro Woche in die Physiotherapie, um meine Muskeln, die wegen der Kinderlähmung sehr schwach sind, zu stärken. Jeden Tag fahre ich mit dem Dreirad zur Arbeit. Von Uetendorf, wo ich seit kurzem wohne, bis zum Restaurant der Stiftung Uetendorfberg brauche ich nur 10 Minuten.

Ursprünglich bin ich in Moldawien geboren. Ich lebte in einem Heim, hatte zwar manchmal Physiotherapie, aber Moldawien ist ein ärmeres Land, die medizinischen Möglichkeiten waren eingeschränkt. Als ich viereinhalb Jahre alt war, wurde ich adoptiert und kam in die Schweiz, nach Thierachern. Als Kind konnte ich wegen der Spastik nicht gerade stehen, ich musste mich immer bewegen. Meine Eltern haben mich immer unterstützt – bedingungslos.

In den folgenden Jahren ist extrem viel passiert: Um die Muskeln zu lähmen, die zu stark waren, bekam ich Botoxspritzen. Ich ging ins Lauftraining, war in der Reha, übte mich im Klettern. Doch das alles brachte nichts. Die Spastik nahm extrem zu. Ich musste mich entscheiden, ob ich eine grosse Operation vornehmen lassen will – mit dem Wissen, dass ich danach vieles wieder neu lernen muss. Ich wagte es.

Die Operation war schwierig, dauerte mehrere Stunden. Der Arzt sprach von Sehnen umhängen und von Kniescheiben umdrehen, mein Oberschenkel wurde gebrochen, die Füsse versteift. Ein Neustart mit 18 Jahren, doch kein einfacher.

Das Fahrrad von Aliona Lanz hat nun ein Rad mehr. Tragisch findet sie das nicht. Foto: Christian Pfander

Vor der Operation konnte ich rennen, ich konnte mit einem normalen Velo fahren, aber ich konnte nicht gerade stehen. Da ich eine Lehre als Köchin machen wollte, ist das aber sehr wichtig. Heute kann ich gut stehend in der Küche arbeiten, dem Rücken geht es viel besser. Werde ich müde, kann ich das Gemüse auch mal im Sitzen rüsten.

Heute geht halt alles ein bisschen langsamer. Die Leute, die mich kennen, haben kein Problem damit und nehmen mich überallhin mit. Gehe ich mit meinen Freunden ins Kino oder auswärts essen, dann müssen sie auch mal auf mich warten. Aber das ist nicht schlimm. Das Problem ist eher, wenn ich mit jemandem ausgehe, der mich noch nicht so gut kennt. Dann höre ich auch mal: Wieso brauchst du denn immer so lange?

«Die Leute starren, sie starren wirklich»

In meinem Alltag begegne ich vielen Menschen, die sehr offen und hilfsbereit sind. Grundsätzlich ist das extrem schön. Manchmal stört mich aber, dass der normale Abstand zwischen den Menschen nichts mehr zählt. Die Leute kommen und fassen mich direkt an. Sie behindern mich dann oft. Zum Beispiel wollte ich vor kurzem aus dem Bus aussteigen, da kam jemand aus dem Nichts, zog mich am Arm. Ich bin fast aus dem Bus gefallen. Die Leute verstehen nicht, dass ich so aufgewachsen bin. Ich kann und will für mich kämpfen.

Was mich am meisten stört: Die Leute starren, sie starren wirklich. Sie schauen mir nicht einmal mehr ins Gesicht, der Blick geht direkt auf die Beine. Das ist extrem belastend. Immer wieder höre ich auch Kommentare, so letzthin im Zug. Eine Frau hat mich angesprochen und gefragt, ob ich extra so komisch laufe. Immer wieder werde ich auch gefragt, ob ich reden kann oder ob ich nur körperlich behindert sei. Solche Kommentare belasten mich psychisch.

Ich weiss aber: Ich bin tapfer, ich bin stark, ich bin selbstständig. Ich schaue optimistisch in die Zukunft. Ich habe noch viel vor in dieser spannenden Welt. Nun hat mein Fahrrad halt einfach ein Rad mehr als früher, das ist nicht so tragisch.

Ich bin stolz, was ich bereits alles geleistet habe. Ich habe eine Kochlehre bestanden, heute ist mein Diplomessen. Das Menü durfte ich selber zusammenstellen. Zum Dessert gibt es lauwarme Zwetschgen mit Zimtrahmeis.