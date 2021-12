Impfen im Quartierzentrum – Die Leute kommen aus der ganzen Region Die Walk-in-Impfaktion am Samstag im Berner Tscharnergut richtete sich an Menschen mit Migrationshintergrund. Gekommen sind Leute von überall. Naomi Jones

Eine Impfkoje im grossen Saal des Quartierzentrums Tscharnergut. Nach dem Piks gibts Kaffee und Gipfeli. Foto: Susanne Wenger

Gegen Mittag kommen die Migranten und Migrantinnen. Sie sind die eigentliche Zielgruppe des Walk-in-Impfanlasses am Samstag im Tscharnergut. Otto Wenger und sein Team vom Quartierzentrum haben einen Flyer in 16 verschiedenen Sprachen drucken lassen und verteilt. Der Anlass solle sehr niederschwellig sein. So kann kommen, wer sich impfen lassen will. Fürs Registrieren gibts Hilfe vor Ort. Und auch Sans-Papiers erhalten die Spritze ohne Wenn und Aber.

Vor dem durchsichtigen Plastikvorhang des Quartierzentrums steht eine Familie mit drei Kindern und schaut sich etwas unsicher um. Gianna Birrer, Praktikantin des Zentrums, nimmt sie freundlich in Empfang. Deutsch spricht die Familie nicht. Das ist egal. Birrer begleitet sie ins Untergeschoss. Dort ist der Security-Mitarbeiter Okan Suna, der Türkisch kann.