Gute Saison für Sportgeschäfte – Die Leute kaufen vermehrt neue Ski Viele gönnen sich eine neue Ausrüstung, wie eine Umfrage bei den Läden in der Region zeigt. Und ein Wintersportartikel ist besonders gefragt. Jacqueline Graber Regina Schneeberger

Wenn im Oberland die Schneemenge zunimmt, steigt im Unterland die Kauflust. Archivfoto: Christian Pfander

Weisse Pracht in den Bergen und Flocken bis ins Flachland – das freut die Wintersportler und auch die Sportgeschäfte. «Unsere Kundinnen und Kunden wollen in den Schnee», sagt Roland Morgenthaler. Er ist Mitinhaber der Straub Sport AG in Langenthal. «Diese Saison war das Wetter bis jetzt auf unserer Seite.» Der Frühschnee Ende November, Anfang Dezember habe die Leute auf die Piste gelockt, das Geschäft sei nach Wunsch gelaufen.

Morgenthaler erklärt, dass in der Altjahrs- und in der ersten Januarwoche, wenn viele Leute Ferien hätten, Hochsaison herrsche. Erneut gross sei die Nachfrage dann nochmals vor den Sportferien. Während die Skiausrüstungen für Kinder meist gemietet werden, spielt bei den Erwachsenen der Zeitfaktor eine Rolle. «Wenn jemand für eine Woche in die Ferien fährt und danach die Ski nicht mehr braucht, macht eine Miete durchaus Sinn», erklärt Morgenthaler. Wenn die Kundin jedoch daneben auch noch einzelne Tage auf die Piste möchte, würde er eher zu einem Kauf raten.