Ihr Buch «Dschinns» stand im Zentrum des Festivals «Bern liest ein Buch»: Fatma Aydemir über Familiengeheimnisse, das Erdbeben und wie es war, in einem Tram vorzulesen.

Ihr Buch «Dschinns» stand im Zentrum des Festivals «Bern liest ein Buch»: Fatma Aydemir über Familiengeheimnisse, das Erdbeben und wie es war, in einem Tram vorzulesen.

«Die Leute in der Türkei können sich nicht auf den Staat verlassen»

«Die Menschen in Bern setzen sich wirklich mit meinem Buch auseinander»: Die Berliner Autorin und Journalistin Fatma Aydemir im Länggass-Quartier.

«Die Menschen in Bern setzen sich wirklich mit meinem Buch auseinander»: Die Berliner Autorin und Journalistin Fatma Aydemir im Länggass-Quartier.

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat Sie auch politisch bewegt. Schon am Tag selbst haben Sie auf Twitter darauf hingewiesen, dass weder Schicksal oder Pech noch Gott daran schuld seien, dass Krankenhäuser einstürzen, sondern die Politik.

Ja, und leider wurden die Verantwortlichen bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen. Zwar sind ein paar Leute aus der Baubranche verhaftet worden, aber die Regierung hat die Frage, wer politisch für die Versäumnisse verantwortlich ist, gar nicht erst gestellt. Die Erzählung der Regierung geht so, dass es eine grosse Naturkatastrophe war, die niemand hätte verhindern können. Zwar gibt es kritische Stimmen, die Aufklärung und Aufarbeitung fordern. Dazu wird es aber nicht kommen, solange es keine neue Regierung gibt. Und solange jegliche regierungskritische Äusserungen zensiert werden.