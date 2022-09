Podcast-Serie «Alles ausser Liebe» (5/6) – «Die Leute hörten zu, wie unsere Beziehung wuchs» Journalistin Sabine Meyer und Psychologin Felizitas Ambauen lernten sich über ihren Erfolgspodcast «Beziehungskosmos» kennen. Das Publikum konnte mithören, wie sie zu Freundinnen wurden. Laura Bachmann Mirja Gabathuler Vivienne Kuster Philipp Loser

«Es ist schon absurd mit diesem Podcast.» – «Absurd schön!» – Journalistin Sabine Meyer (l.) und Psychologin Felizitas Ambauen. Foto: Silas Zindel / Tamedia

Ihr Podcast gehört zu den erfolgreichsten der Schweiz: Psychologin Felizitas Ambauen und Journalistin Sabine Meyer sprechen in «Beziehungskosmos» seit drei Jahren über alles, was das Zusammenleben von Menschen ausmacht. Etwa über Mental Load, Streitkultur und autoritäre Stimmen.

Was haben sie in dieser Zeit übereinander gelernt? Wie hat sich ihre Freundschaft über das gemeinsame Projekt entwickelt? Und führt man als Beziehungsexpertin eigentlich bessere Beziehungen? Darüber sprechen Sabine Meyer und Felizitas Ambauen in der fünften Folge der «Apropos»-Serie «Alles ausser Liebe».

