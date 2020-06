Léchelles FR – 70 Personen wegen «suspektem» Gegenstand evakuiert Im Kanton Freiburg ist es am Sonntag zu einem Grosseinsatz gekommen. Offenbar haben Anwohner einen «bombenähnlichen Gegenstand» gefunden.

Laut einem Leser-Reporter fand am Sonntag in Léchelles im Kanton Freiburg ein Polizeieinsatz statt. «Die Leute haben ein Objekt mit einem Zifferblatt gesehen», sagte er zu 20 Minuten.

Im Kanton Freiburg wurden 70 Personen vorsorglich evakuiert.

Offenbar hatten Anwohner einen «bombenähnlichen Gegenstand» gefunden.

Spezialeinsatzkräfte der Kantonspolizei Freiburg hätten diesen Gegenstand gesichert.

Am Sonntagnachmittag sind in dem Dorf Léchelles im Kanton Freiburg rund 70 Personen vorsorglich evakuiert worden. Als Grund gab die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué in der Nacht auf Montag den Fund eines suspekten Gegenstandes an.

Dieser Gegenstand sei von Spezialeinsatzkräften gesichert worden, hiess es weiter. Die Bewohner haben am späten Sonntagabend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.

«Die Leute haben ein Objekt mit einem Zifferblatt gesehen. Um was es sich da genau handelt, weiss ich nicht», sagte ein Leser-Reporter.

Dorf während sechs Stunden gesperrt

Es habe keine Verletzten gegeben. Das gesamte Dorf sei aber während rund sechs Stunden abgesperrt gewesen. Zudem wurde laut der Mitteilung eine Untersuchung eingeleitet.

Medien hatten am Sonntag berichtet, dass es sich bei dem Gegenstand um Sprengstoff gehandelt haben soll. Diesbezügliche Anfragen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wollten die Behörden aber zunächst nicht beantworten und hatten lediglich auf die in Vorbereitung befindliche Medieninformation verwiesen.

Bei dem Vorfall am Sonntag stand die Spezialeinheit NEDEX der Kantonspolizei Waadt im Einsatz. Sie ist unter anderem für das Aufspüren und die Neutralisierung von Sprengstoffen zuständig. Sie sicherte laut den Angaben aus der Medienmitteilung den suspekten Gegenstand.

( sda/chk )