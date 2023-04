«Die Leute begreifen nicht, wie nahe am Abgrund wir stehen»

Am Montag jährt sich die Unterzeichnung des nordirischen Karfreitags-Vertrags zum 25. Mal. Zu den Festivitäten reisen hohe Gäste an, darunter US-Präsident Biden. Unter der Oberfläche rumort es aber in der alten Unruhe-Provinz.