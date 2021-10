Wohlfühlromane im Herbst – Die letzten Romantikerinnen Die Tage sind schon wieder erschreckend kurz, Kastanien fallen von den Bäumen, und es weht ein kühler Wind: Zeit, sich mit warmer, aber nicht allzu schwerer Lektüre einzudecken! Nina Kobelt

So siehts aus im Alten Land bei Hamburg, wo eine unserer Wohlfühlgeschichten spielt. Kuschelig, nicht? Foto: Getty Images / iStockphoto

Eine Frau, mehrere Witwer und die Pension auf Usedom

Sind am Schluss alle Fragen geklärt? Ja, eigentlich schon. Der Weg dahin ist allerdings weit, und die Liebesgeschichten schwierig bis unmöglich – aber am Schluss gibts ein Happy End! Foto: PD

Worum geht es? Maxi ist vierzig und führt erfolgreich ein Café, doch ihr wird langsam bewusst, dass ihr Leben weit weg ist von dem, was sie sich als Jugendliche erträumt hat. Klingt nicht so wild, aber für Maxi ist das ein Problem. Ihre Nichte schleppt sie deshalb an ein Treffen einer Trauergruppe. Dort lernt Maxi zwar den einen oder anderen sexy Witwer kennen, ihr Selbstvertrauen wächst, aber in Butter ist noch längst nicht alles. Irgendwann landet Maxi auf der Ostsee-Insel Usedom. Und ändert ihr Leben von Grund auf.