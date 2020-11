Schnäpplijäger in Biglen – Die letzten Kleider von der Rampe Seit 20 Jahren verkaufen Beat Rüegsegger und sein Team Sport- und Freizeitkleider aus Überproduktionen. Das Geschäft läuft gut. Trotzdem ist Ende Jahr Schluss. Fabio Peter

Einer der letzten Rampenverkäufe der Sport / Event Promotion AG. Foto: Raphael Moser

Zwischen den Ständern mit den vielen neonfarbenen Kleidungsstücken lässt sich nur hie und da ein Kopf ausmachen. Es ist später Nachmittag, und in der grossen Espace Arena in Biglen geht es gerade gemächlich zu und her. «Das ist normal», sagt Beat Rüegsegger, CEO der Firma Sport / Event Promotion AG. «Am Morgen waren 380 Leute da.» Nach Feierabend ziehe der Verkauf dann wieder an.

Rüegsegger hat Erfahrung mit den Kundenströmen. Seit 20 Jahren organisiert er mit seiner Firma – besser bekannt unter dem Namen Schnäpplijäger – Rampenverkäufe an verschiedenen Standorten in der Schweiz. An diesen bieten Rüegsegger und seine Mitarbeitenden Sport- und Freizeitbekleidung aus Überproduktionen an, die sie direkt bei den Produzenten beziehen.