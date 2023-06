Bernexpo-Gelände – Die letzte Stunde der Festhalle hat geschlagen In der zweiten Mai-Woche haben die Abbrucharbeiten der Festhalle begonnen. Bis am Freitag wird nicht mehr übrig bleiben. Ausser viel Nostalgie. Urs Wüthrich

Am Dienstag war die ehemalige Festhalle nur noch ein Gerippe. Ende Woche wird sie ganz abgerissen sein. Foto: Nicole Philipp

Sie war 110 Meter lang, 62 Meter breit und 16,5 Meter hoch: die alte Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände. 1948 wurde sie als Provisorium gebaut. Kurz nach dem Ende der diesjährigen Frühlingsmesse BEA wurde mit dem Abbruch begonnen.

Ende dieser Woche wird nichts mehr von ihr übrig sein. Was am Dienstag noch auf einer Länge von rund 30 Metern stand, sieht erbärmlich aus. Ein ausgeweidetes, hölzernes Skelett. Am Boden liegen zersplitterte Betonklötze, Eisenstangen, die zum Teil verrostet sind.

Unterhalb des Daches lugen nebeneinander zwei grosse Metallrohre heraus. Es sieht aus wie zwei schwarze Augen, die ins Leere starren. Diese Rohre dienten jahrzehntelang der Belüftung der Halle.

1 / 4 Die zwei Metallrohre dienten während der glorreichen Jahre der Halle ihrer Belüftung. Foto: Nicole Philipp

Auf mittlerer Höhe, längsseits, führen stabile hölzerne Verstrebungen zum Boden, wo sie fest verankert sind. Es ist, als würden sie sich gegen den Abriss wehren. Ein halbes Dutzend Bauarbeiter sind vor Ort.

1 / 3 Mitte Mai war bereits die Aussenbekleidung an der Frontseite abmontiert. Bei Abbruch fiel viel Holz an. Foto: Iris Andermatt

«Wir sind derzeit noch mit der Asbestsanierung beschäftigt», sagt einer. Aus Sicherheitsgründen müsse dies vor dem Abtransport des Materials geschehen. Zum Thema des gesundheitsschädigenden Baustoffs Asbest sagt Andrea Wucher, Präsidentin der Messepark AG: «Wir waren uns selbstverständlich dieser Problematik bewusst. Daher haben wir einen Rückbau und nicht einen Abbruch der Festhalle durchgeführt.» Die Messepark AG ist die Immobilientochter der Bernexpo-Gruppe.

Alle Bauteile seien demontiert und gesondert entsorgt worden, so, wie dies dem üblichen Prozess bei einer solchen Baustelle entspreche. Das nicht kontaminierte Holz wird laut dem Arbeiter später verbrannt, einiges für die Fernwärme genutzt, anderes könne man noch zu Spanplatten verarbeiten.

Nur die Erinnerungen bleiben

Was nach dem Ende der Festhalle bleibt, sind schöne Erinnerungen an unzählige Events, namentlich an die zahlreichen Konzerte. Hier traten nicht irgendwelche Bands auf, vielmehr Säulenheilige der Pop- und Rockgeschichte.

Am 4. März 2017 gaben Krokus und Gotthard in der Festhalle ein Doppelkonzert. Es war eines der letzten grossen Konzerte in der Halle. Foto: Iris Andermatt

Unter anderem die Bee Gees, Rolling Stones, Frank Zappa, Deep Purple, Genesis, Jethro Tull, AC/DC, Sting, Ten Years After und vor wenigen Jahren – am gleichen Abend – Uriah Heep und Manfred Mann’s Earth Band.

Einstellhalle mit 385 Plätzen

Nach dem Abriss der alten Festhalle gehen die Bauarbeiten auf dem Bernexpo-Gelände erst richtig los. «Nach dem Rückbau wird die Baugrube für das Erstellen der neuen Festhalle geöffnet», sagt Andrea Wucher.

1 / 5 Am 8. Juni waren die Abbrucharbeiten bereits weit fortgeschritten. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Arbeiten zur Erweiterung der Einstellhalle seien bereits im Gang. Wie die bereits bestehende Halle wird auch der Neubau zwei Stockwerke aufweisen. Es werden 385 Parkplätze entstehen, welche die heute verfügbaren Parkplätze ersetzen.

Weniger Aussenfläche für BEA 2024

«Die Baugrube wird den Platz zwischen der alten und den bestehenden Messehallen umfassen, wobei die Erreichbarkeit der bestehenden Hallen jederzeit gewährleistet ist», sagt sie. Nach dem Bau der neuen Festhalle werde die Fläche mit einem Wasserspiel, mit Baumgruppen sowie Erholungszonen gestaltet.

Die Luftaufnahme zeigt die Festhalle in ihrem Zustand vom 30. Mai. Im Bereich zwischen der Festhalle und der grossen Ausstellungshalle (vorne links) entsteht eine unterirdische Einstellhalle. Foto: Raphael Moser

«Für die BEA 2024 steht das Aussengelände zwischen der alten Festhalle und den Messehallen nicht zur Verfügung, und die Zugänge werden um die Baugrube herumführen», sagt Andrea Wucher weiter. Dies seien die einzigen Einschränkungen für die kommende Frühlingsmesse.

Die Eröffnung der neuen Festhalle soll beim Start der BEA 2025 erfolgen. Sie soll Platz für bis zu 9000 Personen bieten. Die neue Festhalle wird 173 Meter lang, 56 Meter breit und 18 Meter hoch sein.

