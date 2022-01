Frischer Wind bei der FDP Stadt Bern – Die letzte Hoffnung des Freisinns Konstruktive Opposition statt Obstruktion, Schluss mit internen Grabenkämpfen: Vivianne Esseiva und Tom Berger verkörpern die neue Freundlichkeit der FDP. Christoph Hämmann

Köpfe des angestrebten Aufbruchs: Vivianne Esseiva und Tom Berger auf dem Spielplatz beim Berner Generationenhaus. Foto: Beat Mathys

Verlieren, Mund abwischen, neue Aufbruchstimmung verbreiten: Bei der FDP ist das fast schon zum Ritual geworden. Auch in der Stadt Bern, wo die einst führende bürgerliche Kraft seit fünf Jahren nicht mehr in der Regierung vertreten ist. Im Parlament, wo sie zu Beginn des Jahrtausends 18 Sitze belegten, gingen FDP und Jungfreisinn (JF) noch zu acht in die laufende Legislatur.

Also heisst es wieder einmal: Aufbruchstimmung! Doch statt weiterhin vornehmlich auf die Kraft positiven Denkens zu vertrauen, scheint die FDP dieses Mal ernsthaft bereit zu sein, etwas zu verändern. So wurde die Enttäuschung bei den städtischen Wahlen im Herbst 2020 eingehend analysiert. Und danach in vielen Workshops ein Strategiepapier erarbeitet, das den postulierten Aufbruch mit Inhalten füllt und den freisinnigen Geist ein gutes Stück weit neu definiert.