Cross-Wettkämpfe an der Lenk – Die Lenk wird zum Cross-Hotspot In den nächsten drei Wochen werden an der Lenk drei Cross-Wettkämpfe ausgetragen. Die ersten Wettkämpfe finden am kommenden Wochenende statt.

An drei Wochenenden finden an der Lenk Cross-Wettkämpfe statt (Symbolbild). Foto: freshfocus

Nachdem die Open- und Kids-Events der Audi Skicross Tour an der Lenk Anfang Januar aufgrund der Corona-Massnahmen nicht stattfinden konnten und bei den Europacup- und FIS-Rennen Ende Januar das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte, dürfte es in den nächsten Wochen doch noch zum versöhnlichen Abschluss auf der Hasler-Piste kommen.

Zum Auftakt stehen am Wochenende vom 27./28. Februar anlässlich der Audi Snowboard Series zwei Snowboardcross-FIS-Rennen auf dem Programm, wie der Sportverband Swiss Ski schreibt. Eine Woche später, am 6./7. März, kämpft die Schweizer Elite der Skicrosserinnen und Skicrosser um den Titel der Schweizer Meisterin und des Schweizer Meisters. Das Rennen der Audi Skicross Tour verspricht viel Action und Spektakel, denn am Start der Vierer-Heats stehen voraussichtlich auch der frischgebackene Weltmeister Alex Fiva, die Vizeweltmeisterin Fanny Smith und zahlreiche weitere Weltcupcracks.

Am darauffolgenden Wochenende, 13./14. März, gibt es dann nochmals Cross-Action auf hohem Niveau zu bestaunen, wenn sich die besten Snowboardcrosserinnen und Snowboardcrosser aus Europa auf der Hasler-Piste messen und die Medaillen bei der Schweizer Snowboardcross-Meisterschaft vergeben werden.

PD