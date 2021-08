Leserreaktionen – «Die Leistungen von Sportlern werden gegenüber jenen anderer Berufstätiger masslos überschätzt» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Olympischen Spielen in Tokio und dem Medaillensegen für die Schweiz.

Zurück aus Tokio: Olympia-Medaillengewinnerin Nina Christen (Gold und Bronze im Schiessen) wird am Flughafen Zürich empfangen. Keystone / Ennio Leanza



Zu «Baustellen in Langenthal: Jetzt braucht es Nerven und Geduld»

Ja, die Situation in Langenthal mit den vielen Baustellen bringt schon verkehrstechnische Probleme, nicht nur für uns Einwohner, sondern hauptsächlich für fremde Besucher. Die Verkehrssignalisation ist für viele ein Rätselspiel. Langenthal ist so oder so verkehrstechnisch fordernd, und trotzdem bekamen wir 2019 den Wakkerpreis und bald sicher noch die Auszeichnung für das grösste Verkehrslabyrinth der Schweiz. Robert Stämpfli, Langenthal

Zu «Kein echter Schiffbruch»

Obschon die Saison erst begonnen hat, scheint YB noch nicht gefestigt zu sein. Einige Spieler suchen immer noch ihre Form, und die vielen Rochaden, zuletzt 8 neue Spieler, bringen auch nicht die nötige Stabilität ins Team. Für Profifussballer sollten Anfang Saison englische Wochen kein Problem sein, also bitte mit der bestmöglichen Startelf beginnen. Alwin Ramseyer, Spiegel

Zu «Berner Steuerverwaltung tappt in Falle eines Unternehmers»

Die Verlängerung war eingegeben – aber durch einen Knoten in der Steuerverwaltung nicht durchgemailt worden. Fazit: 60 Franken Busse. Da lob ich mir doch diese Beamten, die so gut aufpassen, dass dem Kanton kein Fränkli entgeht. Wie war das eben in diesem Artikel: 8,7 Millionen Franken Steuerschulden? Entweder habe ich eine andere Steuerbüroadresse, oder ich habe etwas nicht verstanden. Die Kleinen hängt man, und die Grossen lässt man laufen.Christine Schmocker, Oberthal

Zu «Die Impfstoffhersteller melden Rekordgewinne – und erhöhen Preise»

Es ist erstaunlich, wie schnell die kapitalismuskritischen Stimmen aus Politik und Medien beim Thema Impfstoffe verstummen. Die Pharmaunternehmen würden ihre «Marktmacht» ausnutzen, um die Preise zu diktieren und hohe Gewinne einzufahren. Man stelle sich nun vor, diese Firmen müssten ihre Impfstoffe ohne Hilfe der Gesundheitsbehörden unter die Leute bringen. Die Kosten für Marketing wären enorm, von den Risiken der Haftung ganz zu schweigen. Aber sie können sich ja auf die Staaten verlassen, welche Angaben der Hersteller(!) zu Wirksamkeit und Sicherheit unkritisch in die Welt posaunen und das Risiko auf sich, also die Bürger, laden. Man sieht also: Nicht die Hersteller haben die Macht, sondern der Staat. Und dieser demonstriert diese, indem er auf impfkritische Menschen mittels Zwangsmassnahmen direkt oder indirekt Druck ausübt. Das wird auch der Grund sein, warum von den erwähnten Kapitalismusfeinden kein Ton zu hören ist. David Furer, Steffisburg

Zum Leserbrief von Johanna Saurer «Das ist Zwang»

Wie die Leserbriefschreiberin schreibt, werde den Impfverweigerern (meiner Meinung nach verständlicherweise) jegliche Freiheit genommen. – Auch diese Menschen haben eine Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Ich frage mich, ob diese Impfunwilligen auch ihren Kleinkindern die üblichen Impfungen verwehrt haben. Täuscht mich der Eindruck, dass es viele Mitläufer gibt, um es «denen in Bern» jetzt einmal zeigen zu können, dass sie sich nicht knechten lassen? – Die Schweiz ist das Schlusslicht bei Impfungen. Ursula Fivian, Thun

Zu «Die Schweiz hat die tiefeste Impfquote in Westeueropa»

Die Schweiz ist Schlusslicht in Europa bei Corona-Impfungen. Na und? Der Impfmeister Israel, wo beinahe alle geimpft sind, berichtet von rund 4000 Neuinfektionen pro Tag und erwägt einen neuerlichen Lockdown. So gesehen, ist es ja kaum so schlimm oder sogar positiv, dass die Schweiz kein Impfturbo ist. Die als Allheilmittel angepriesenen Impfungen von Pfizer, Moderna und Co. scheinen echte Rohrkrepierer zu sein. Thomas Baumann, Linden

Zu ««Hau richtig drauf!» – Jetzt wird die Reit-Trainerin ausgeschlossen»

Schlagen, schlagen, schlagen… was sind das bloss für Menschen, die nichts Besseres wissen, als die unschuldigen Pferde für ihren Spass und ihr Ego zu schlagen: Hau richtig drauf! Ich will und kann mir gar nicht vorstellen, wie sich diese Leute mit den Tieren verhalten, wenn kein Publikum da ist. Anne Niklaus, Lyss

Zu «Nur wenige Länder haben pro Kopf mehr Medaillen geholt»

Die Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern werden im Vergleich zu Leistungen von anderen Berufstätigen masslos überschätzt. Zudem scheitern die weitaus meisten, welche den Spitzensport anstreben, auf dem Weg dazu. Es bleiben viele frustrierte Sportlerinnen und Sportler zurück. Es gibt nur einen vernünftigen Rat an Sportlerinnen und Sportler, sie sollen sich nicht in die Fänge ehrgeiziger Trainerinnen und Trainer sowie Verbandsfunktionärinnen und Verbandsfunktionäre begeben. Diese leben von den Erfolgsträumen der von ihnen betreuten Sportlerinnen und Sportler. Alex Schneider, Küttigen

