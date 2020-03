Lehrermangel im Oberaargau – Die Leiden der Schulleiter Verantwortliche der Schulen gehen durch schwere Zeiten. Nicht nur Covid-19 macht ihnen zu schaffen, sondern auch ein zunehmender Mangel an Lehrpersonen. Ein Augenschein in Roggwil, Wangen und Huttwil. Julian Perrenoud

Daniela Anliker und Olivier Grossenbacher, hier vor dem Schulhaus in Roggwil, kämpfen mit Personalmangel. Foto: Franziska Rothenbühler

In einem einzigen Monat kann viel passieren. Als die Recherche für diese Geschichte Anfang März ihren Anfang nahm, war eine Welle erst im Begriff, sich aufzutürmen, um in nur wenigen Wochen das ganze Land zu überfluten und fast zum Stillstand zu bringen. Doch in dieser Geschichte geht es nicht um kollabierende Aktienmärkte, nicht um erschöpftes Gesundheitspersonal und auch nicht um zu Hause sitzende Kinder. Diese Reportage beschäftigt sich mit dem Mangel an Lehrpersonen im Oberaargau.