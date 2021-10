Terror in Hoxhas Albanien – Die Leiche meines Vaters Während des kommunistischen Regimes verschwanden in Albanien tausende Menschen. Weil der Staat nicht an einer Aufklärung interessiert ist, macht sich ein Sohn selbst auf die Suche. Astrid Benölken & Tobias Zuttmann (Das Magazin)

Jovan Plaku auf dem Gelände einer ehemaligen Militäranlage in der Nähe von Tirana, auf der er seinen Vater begraben glaubt. Foto: Gent Shkullaku/AFP

Er hat diesen Moment erwartet, geradezu herbeigesehnt, doch als dann Jovan Plaku wirklich auf Knochen stösst, menschliche Knochen, war da keine Euphorie. «Viele Gefühle, aber keine Freude», sagt Plaku.

Die Suche seines Lebens hat ihn hierhergebracht, an die Flanken des Bergs Dajti an den Ausläufern der albanischen Hauptstadt Tirana. In den nächsten Tagen, Wochen, Monaten wird er Schädel finden, denen Wurzeln aus den Augen wachsen, Brustkörbe, die ein hohles Geräusch von sich geben, wenn die Schaufel beim Graben auf sie stösst, und Unterschenkelknochen, die noch in Schuhen stecken. Sie verwesen an der Stelle, wo der Hang auf die Talsohle trifft, wo Sedimente sie Tag für Tag tiefer vergraben.