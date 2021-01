Frau Kurtogullari, Sie sind seit Sommer Leiterin der Burgdorfer Volksschulen. Mitten in der Corona-Krise haben Sie angefangen. Das war wohl kein einfacher Start?

Ich bin gerne nahe bei den Leuten. In den Schulhäusern vor Ort sein kann ich nun wegen des Coronavirus leider nicht. Ich bin aber stets mit den Schul- und Tagesschulleitungen in Kontakt. Wir tauschen uns momentan via Videokonferenzen aus. Und gerade in dieser Krisenzeit merke ich, wie wichtig die Funktion Leitung Volksschule ist.