Oberstufenzentrum Langnau – Die Lehrer sollen sich einigen In Trubschachen öffnet das neue Oberstufenzentrum nächsten Sommer. In Langnau aber ist noch immer nicht klar, wie und wo die Siebt- bis Neunklässler dereinst unterrichtet werden. Der Ball liegt bei den Lehrerinnen und Lehrern. Susanne Graf

Renate Strahm wartet darauf, dass die Lehrer vorschlagen, wie das Oberstufenzentrum im Sekundarschulhaus organisiert werden soll. Foto: Nicole Philipp

In Trub und Trubschachen ging es schnell. Ende 2017 beschlossen die beiden Gemeinden, ihre Sekundarschüler nicht mehr nach Langnau zu schicken, sondern in Trubschachen ein eigenes Oberstufenzentrum zu realisieren. Bereits zwei Jahre später sagten die Stimmbürger Ja zu einem neuen Schulverband. Ab Sommer 2021 werden alle Oberstufenschüler beider Gemeinden in Trubschachen unterrichtet.