Bellevue-Pinte in Grindelwald – Die legendäre Pinte hat wieder offen Vor wenigen Tagen wurde die Pinte in Grindelwald wiedereröffnet: mit sanft renovierter Gaststube, acht Boutique-Doppelzimmern und unter der Ägide von Georg Jussel.

So sieht es im Restaurant des Hotel Bellevue-Pinte heute aus. Foto: PD/Anja Zurbrügg

Seit 1843 serviert das Hotel Bellevue-Pinte in Grindelwald frisch zubereitete Schweizer Küche. Anfang Juni wurde sie wiedereröffnet: mit sanft renovierter Gaststube, acht Boutique-Doppelzimmern und unter der Ägide von Georg Jussel, der sich in Grindelwald als beliebter Küchenchef einen Namen gemacht hat.

Das älteste Hotel im Dorf

Das Hotel Bellevue-Pinte ist das älteste Hotel in Grindelwald. In der traditionsreichen Gaststube Pinte treffen seit jeher lokale Stammgäste auf reisende Abenteurer, erfreuen sich an der guten Schweizer Küche und stossen auf das Leben an, wie es die PR-Abteilung des Hotels mitteilt: «Am Abend laden weiss gedeckte Tische zum währschaften Nachtessen ein.»

Die Pinte Grindelwald empfängt seit 1843 Gäste. Foto: PD

Hier haben sie alle selig übernachtet: Abenteurer und Pioniere, Entdecker und Wanderer. Acht liebevoll renovierte Boutique-Doppelzimmer laden zum Verweilen ein.

Georg Jussel führt das Hotel

Ihren Namen hat die Pinte von ihrem Urwirt Fritz Bohren, der 1888 als «Pintefritz» mit dem Wirten begann. Jetzt führt Georg Jussel fort, was Pintefritz anno 1926 hinterlassen hat. Seit vielen Jahren hat sich Georg Jussel in Grindelwald als beliebter Küchenchef einen Namen gemacht. Mit der Übernahme der sanft renovierten Pinte erfüllt er sich einen Traum.

Ein Doppelzimmer in der Pinte Grindelwald. Foto: PD/Anja Zurbrügg

Die Bergwelt Grindelwald wird als Small Luxury Hotel am 11. Juni mit 90 Zimmern eröffnet und unter der Marke Swiss Design Hotels der Swiss Design Collection AG betrieben. Dazu gehört auch das Hotel Bellevue-Pinte.

pd/sp

