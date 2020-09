Auf der Couch in Hollywood – Das sind die Lebenshilfe-Coaches von Adele, Meghan und Harry Mehr männliche Verletzlichkeit! Weniger weibliche Gefallsucht! – Hollywood hängt derzeit an den Lippen von zwei Selbsthilfe-Bestseller-Autorinnen. Bettina Weber

Glennon Doyle heizt dem Publikum ein: Die ehemalige christliche Mummybloggerin rät Frauen, nicht mehr gefallen zu wollen. Foto: Getty Images

Die Britinnen und Briten haben es Anfang Jahr mit der ihnen eigenen «stiff upper lip» hingenommen, dass die angeheiratete Duchess mit dem jüngeren Enkel der Queen am Arm mehr oder weniger für immer in die USA entschwunden ist. Well, sagten sie, und lasen fortan halt aus der Ferne über das neue Leben des abtrünnigen Prinz Harry und dessen Frau Meghan und des gemeinsamen Söhnchens Archie.