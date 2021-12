Gantrischgebiet und Emmental – Die Langlaufsaison ist eröffnet Das Vergnügen auf zwei Brettern kann losgehen. Verschiedene Loipen in der Region sind präpariert. Regina Schneeberger

Im vergangenen Winter gab es einen regelrechten Langlaufboom. Ob der Trend wohl in dieser Saison anhält? Foto: Manuel Zingg

Im Flachland blieb der Schnee bislang grösstenteils noch nicht haften. Schneeballschlacht und Schlittenfahrt müssen warten. Geht man etwas weiter in die Höhe, kann der winterliche Plausch aber schon beginnen: An mehreren Orten wurde die Langlaufsaison eröffnet. Dafür muss man nicht mal bis ins Berner Oberland reisen. Auch in der Region Bern sind bereits Loipen offen.

So etwa im Gantrischgebiet – 35 von 45 Kilometer sind frisch präpariert. Eröffnet wurde vergangene Woche, wie es auf Nachfrage beim Förderverein Region Gantrisch heisst. 25 Zentimeter dick ist die Schneedecke derzeit. Die Bedingungen seien gut bei 3 Zentimeter Neuschnee, heisst es auf der Webseite des Langlaufzentrums Gantrisch.

Loipen im Emmental

Auch im Emmental können Langlaufbegeisterte die Bretter schnallen. Und zwar in Trub. Vom Loipenhaus bis Längengrund und bis Ried ist gespurt, heisst es auf der Webseite der Loipe Langnau-Trub. In Langnau ist die Skatingloipe vom Schützenhaus Bärau bis Trubschachen präpariert. Allerdings sind die Bedingungen offenbar noch nicht ganz optimal: «Wenn man nicht allzu grosse Anforderungen stellt, kann man laufen», schreiben die Betreiber der Loipe.

Regina Schneeberger ist seit 2017 Redaktorin im Ressort Emmental. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung sind Themen im Bereich Bildung und Gesellschaft. Zudem berichtet sie aus dem Gericht. Mehr Infos

