0:1 beim Tabellenletzten – Die Langauer scheitern an Ajoies Bollwerk Die Emmentaler erzielen trotz 37 Torschüssen keinen Treffer. Es könnte die entscheidende Niederlage im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz sein. Kristian Kapp

Viele Spieler, wenig Platz: Ajoies Verteidiger Anthony Rouiller und Thomas Thiry bremsen die Langnauer Stürmer Cody Eakin und Dario Rohrbach (rechts) beinahe im Rugby-Stil. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein 0:1 beim stark ersatzgeschwächten HC Ajoie, der nur mit vier Ausländern antritt und bei dem wegen Personalnot Stürmer Matteo Romanenghi in der Abwehr aushelfen muss. Das tönt nicht gut für die SCL Tigers.

Und wenn man auch noch berücksichtigt, wie das einzige Tor des Abends fällt, wird das Zähneknirschen im Emmental noch lauter: Ein Querpass des Ajoie-Stürmers Fabio Arnold trifft Cody Eakin zwischen den Beinen, vom Tiefschutz des Langnauer Angreifers prallt der Puck ins eigene Tor. Autsch!

Die 3 Infos einblenden Haralds Egle

Für den 26-jährigen Letten des in der Swiss League ausgeschiedenen SC Langenthal haben die Tigers eine B-Lizenz gelöst. Der Stürmer mit AHL-Erfahrung ist bei Ajoie aber noch überzählig. Flavio Schmutz

Seit dem 27. Januar war er verletzt, nun ist der SCL-Stürmer wieder zurück – es kommt gleich zum Bruder-Duell mit Reto Schmutz, der in der nominell ersten Linie Ajoies ran darf. Damiano Ciaccio

Gut sechs Jahre spielte der Goalie in Langnau, gegen seinen alten Club hält Ajoies Keeper alle 37 Schüsse.

Es könnte die für Langnau entscheidende Niederlage im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz sein. Mit einem Sieg wären die Tigers mittendrin gewesen im Kampf um Platz 10. Bei fünf Punkten Rückstand drei Spiele vor Schluss ist dieser zwar noch nicht ganz verloren.

Für die im zweitletzten Rang klassierten Emmentaler geht es im Schlussspurt der Qualifikation aber wohl nun nur noch darum, zumindest auf die Position 11 oder 12 vorzurücken und so das Playout gegen Ajoie zu vermeiden. Denn was so ein Best-of-7 gegen die Jurassier bedeuten würde, ist an diesem Freitagabend gut zu sehen: Nichts Angenehmes!

Harri Pesonens Torchancen

Langnau kommt zwar zu 37 Torschüssen (Ajoie bloss zu 20) und ist fast die ganze Partie lang spielbestimmend und im Puckbesitz. Dennoch kommt er verhältnismässig zu wenigen Topchancen. Wenn er diese hat, dann praktisch nur durch Captain Harri Pesonen: Drei Mal kommt er zu einer Solo-Chance, darunter einmal per Penalty, jedes Mal scheitert er an Ajoies Goalie Damiano Ciaccio.

Ansonsten beissen sich die Langnauer am Abwehr-Bollwerk Ajoies die Zähne aus. Das Heimteam reagiert auf die vielen Ausfälle mit sehr defensivem Spiel, die Tigers finden oft trotz gefühlt ewigen Druckphasen keine Lösungen. Zu Beginn der Partie ist es sogar der HC Ajoie, der bei Gegenstössen zu gefährlichen Abschlüssen kommt, während die Tigers sich bis Minute 16 gedulden müssen, bis der in den Slot vorgedrungene Verteidiger Villi Saarijärvi endlich auch für Langnauer Torgefahr sorgt.

Eine der drei Topchancen des Langnauer Captains: Harri Pesonen scheitert beim Penalty an Ajoies Damiano Ciaccio. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Danach spielen fast nur noch die Tigers, die im Mitteldrittel dennoch durch den kuriosen Treffer wie aus dem Nichts in Rückstand geraten. Als die Zeit im Schlussdrittel für Langnau verrinnt, wird sechs Minuten vor Schluss ausgerechnet eine 5-Minuten-Strafe gegen SCL-Verteidiger Sebastian Schilt beinahe zum Langnauer Glücksbringer.

Telegramm: Infos einblenden Ajoie – SCL Tigers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) 4455 Zuschauer. Tor: 36. Arnold (Pilet, Brennan) 1:0. Strafen: 3mal 2 Minuten Ajoie. 1mal 2 plus 5 Minuten (Schilt) SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Erni; Zryd, Guggenheim; Cadonau; Rossi, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Schmutz; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel; Salzgeber. Bemerkungen: Ajoie ohne Hazen (gesperrt), Gauthier-Leduc, Devos, Pouilly, Fey, Bozon. SCL Tigers ohne Saarela, Michaelis (verletzt), Aeschbach (krank), Egle, Grossniklaus, Aeschlimann (überzählig), Petrini, Huguenin (Swiss League). – 3. Lattenschuss Asselin. 26. Pfostenschuss Asselin. 56. Pfostenschuss Derungs. – 39. Ciaccio hält Penalty von Pesonen. – SCL Tigers von 58:36 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – 59:01 Time-out SCL Tigers.

Denn plötzlich ist auch Ajoie gezwungen, etwas für die Offensive zu tun und läuft prompt in einen 2-gegen-1-Konter – es ist eine der drei Topchancen Pesonens.

Der Captain trägt das Topskorer-Jersey, da nicht nur der eigentliche beste Punktesammler Marc Michaelis verletzt fehlt, sondern neu mit Aleksi Saarela auch die Nummer 2. Ob der Finne am Samstag zuhause gegen Kloten im Spiel der wohl allerletzten Pre-Playoff-Chance wieder mittun kann, ist offen – gemäss den Tigers ist sein Status «day-to-day».

Eisbrecher – der Eishockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

Fehler gefunden?Jetzt melden.