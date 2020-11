Geschäftsmieter in der Krise – «Die Lage ist sehr angespannt» Viele Geschäftsinhaber im Kanton Bern warten noch immer auf eine Mietzinsreduktion während des ersten Lockdown – und müssen nun bereits das zweite Mal zwangsschliessen. Quentin Schlapbach

Auch das Fitness Schönburg in Bern musste wegen des « Teil -Lockdown» vorübergehend schliessen. Ab Mittwoch, 11. November, soll ein Teilbetrieb unter strengen Auflagen wieder möglich sein. Foto: Christian Pfander

Der November ist auch in normalen Jahren ein eher trister Monat. Das Corona-Jahr 2020 setzt in Sachen Tristesse aber gerade völlig neue Massstäbe – sogar für jene, die dieser Jahreszeit üblicherweise etwas Gutes abgewinnen können. «Der November ist für viele Fitnessbetriebe der beste Umsatzmonat des Jahres», sagt Claude Ammann, Präsident des schweizerischen Fitness- und Gesundheitsverbandes (SFGV). Wenn es draussen grau, nass und kalt wird, bringen viele Schweizerinnen und Schweizer ihren Körper in Form.

In diesem Jahr ist das vielerorts nicht möglich – zumindest nicht im Kanton Bern. Statt eines Ausreissers nach oben verzeichnen zahlreiche Berner Fitnessstudios in diesen Tagen gerade einen neuen Tiefpunkt. Am 23. Oktober verhängte der Regierungsrat einen «Teil-Lockdown» über den gesamten Kanton. In Folge mussten auch alle Berner Fitnessstudios schliessen. Zwar konnten einige Betriebe eine Woche später – nachdem die Regierung ihre Notverordnung präzisierte – wieder eine Teileröffnung machen. Allerdings sind die Auflagen so streng, dass nur ein Minimalbetrieb möglich ist. Sprich, das Geschäft mit der breiten Masse fällt weg.