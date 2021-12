Urteil gegen Aung San Suu Kyi – Die Lady soll für immer verschwinden In Burma wurden erste Urteile gegen die ehemalige Regierungschefin ausgesprochen. Die 76-Jährige muss für mindestens zwei Jahre ins Gefängnis. Ziel der Junta ist es, im Ausland den Anschein von Ordnung zu erwecken. David Pfeifer aus Bangkok

Ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie, hatte bei den Wahlen im vergangenen Jahr einen überwältigenden Sieg errungen, jetzt ist sie im Gefängnis: Burmas ehemalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Foto: Keystone

Am Samstag noch, da trafen sich etwa hundert Exilanten aus Burma in Chiang Mai, im Norden Thailands, um gegen ihr Heimweh anzukochen und zu diskutieren. «Es ist besonders lächerlich, dass die Junta Aung San Suu Kyi Dinge vorwirft, gegen die sie selbst verstösst: Bestechung, Störung der öffentlichen Ordnung», so sagte es bei der Gelegenheit Aye Min Thant, bis zum Sturz der ehemaligen De-facto-Regierungschefin noch bei der Nachrichtenagentur Reuters in Yangon angestellt, nun im Exil wie alle ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Am Montag wurden die ersten Urteile gegen die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin gefällt. Wegen «Aufwiegelung» und «Verstosses gegen ein Gesetz bei Naturkatastrophen» sei sie zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden, hiess es zunächst. Anscheinend wurde der ebenfalls gestürzte Präsident Win Myint zur gleichen Haftstrafe verurteilt. Später meldete indes das staatliche Fernsehen, Juntachef Min Aung Hlaing habe Suu Kyi und Win Myint zwei Jahre Haft erlassen.