Hochwasserlage in Thun – Die Lachenhalle soll am Freitag ausgepumpt sein Aus früheren Hochwassern habe man gelernt, so Gemeinderat Peter Siegenthaler. Gegen das Grundwasser, das die Halle diesmal bedrohte, sei aber kaum Prävention möglich. Janine Zürcher

Die Lachenhalle wird nach der Flutung wieder entwässert. Der Hallenboden ist jedoch zerstört. Foto: Patric Spahni

Am vergangenen Samstag stieg auch in der Thuner Lachenhalle der Wasserpegel – allerdings mit Absicht. Die Stadt Thun und das Regionale Führungsorgan Thun plus hatten entschieden, die Halle zu fluten, um dem steigenden Druck des Grundwassers entgegenzuwirken. Dafür nahmen die Verantwortlichen einen Totalschaden des Hallenbodens in Kauf, um Schlimmeres zu verhindern.

Am Dienstag, als die Lage sich nach einem mehrheitlich trockenen Wochenende zu entspannen begann, konnten die Auspumparbeiten in der Lachenhalle starten. Diese dauerten auch am Donnerstag noch an. Im Verlauf des Freitags sollen die Arbeiten so weit fortschreiten, dass der Wasserpegel in der Halle auf ein bis zwei Zentimeter sinkt. «Diese Restmenge könnte dann auf natürliche Weise durch die Schächte, die sich etwa in den sanitären Anlagen der Halle befinden, versickern», sagt der Thuner Gemeinderat Peter Siegenthaler (SP), Vorsteher der Direktion Sicherheit und Soziales, nach Rücksprache mit dem Amt für Stadtliegenschaften.